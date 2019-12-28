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У новорічну ніч заборонять рух транспорту поблизу Софійської площі

У новорічну ніч заборонять рух транспорту поблизу Софійської площі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. На новорічні свята, 31 грудня та 1 січня, заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"31 грудня та 1 січня заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку). Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1769", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, рух заборонять із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня 2020 року та 1 січня – із 14:00 до 22:00.

Зазначається, що у зв’язку із забороною руху дозволено проїзд транспорту вулицею Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

За інформацією КП "Київпастранс", у новорічну ніч, із 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року, подовжать роботу автобуси, тролейбуси і трамваї. Також до 05:00 1 січня у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня із 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня із 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано зі змінами:

• тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

• тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

• тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, що столичний метрополітен працюватиме у новорічну ніч на 3 години довше.

Як повідомляв УНН, у новорічну ніч київський фунікулер працюватиме цілодобово, а роботу трамваїв, тролейбусів і маршрутних таксі буде подовжено на три години.

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