У новорічну ніч заборонять рух транспорту поблизу Софійської площі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На новорічні свята, 31 грудня та 1 січня, заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
"31 грудня та 1 січня заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку). Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1769", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, рух заборонять із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня 2020 року та 1 січня – із 14:00 до 22:00.
Зазначається, що у зв’язку із забороною руху дозволено проїзд транспорту вулицею Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.
За інформацією КП "Київпастранс", у новорічну ніч, із 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року, подовжать роботу автобуси, тролейбуси і трамваї. Також до 05:00 1 січня у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.
На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня із 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня із 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано зі змінами:
• тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";
• тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
• тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Нагадаємо, що столичний метрополітен працюватиме у новорічну ніч на 3 години довше.
Як повідомляв УНН, у новорічну ніч київський фунікулер працюватиме цілодобово, а роботу трамваїв, тролейбусів і маршрутних таксі буде подовжено на три години.