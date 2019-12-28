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В новогоднюю ночь запретят движение транспорта вблизи Софийской площади

В новогоднюю ночь запретят движение транспорта вблизи Софийской площади

Киев  •  УНН

 • 14562 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На новогодние праздники, 31 декабря и 1 января, запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка). Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769", - говорится в сообщении.

В частности, движение запретят с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года и 1 января - с 14:00 до 22:00.

Отмечается, что в связи с запретом движения разрешено проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

По информации КП "Киевпасстранс", в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. Также до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

• троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

• троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

• троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, что столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше.

Как сообщал УНН, в новогоднюю ночь киевский фуникулер будет работать круглосуточно, а работа трамваев, троллейбусов и маршрутных такси будет продлена на 3 часа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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