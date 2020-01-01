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У новорічну ніч з папою Франциском стався інцидент у Ватикані

У новорічну ніч з папою Франциском стався інцидент у Ватикані

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч під час прогулянки папи римського Франциска площею у Ватикані невідома жінка силою схопила за руку і потягнула до себе. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео CBS у Twitter.

Несподівана поведінка жінки, ймовірно, завдала йому болю, тому Франциск швидко вирвав руку. Охоронці втрутились у ситуацію тільки наприкінці інциденту.

Нагадаємо, папа Франциск прогулявся на площі Святого Петра, щоб помилуватися сценою Різдва.

З натовпу лунали крики "Папа Римський" і "З Новим роком", коли люди поспішали до нього на зустріч або тримали на його шляху немовлят, щоб він поплескав їх по голові.

На новорічній вечірній службі в базиліці Святого Петра він закликав людей проявляти більше солідарності і "будувати мости, а не стіни".

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd

— CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

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