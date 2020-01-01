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В новогоднюю ночь с папой Франциском произошел инцидент в Ватикане

В новогоднюю ночь с папой Франциском произошел инцидент в Ватикане

Киев  •  УНН

 • 31008 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь во время прогулки папы римского Франциска площадью в Ватикане неизвестная женщина силой схватила за руку и потянула к себе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео CBS в Twitter.

Неожиданное поведение женщины, вероятно, нанесло ему боль, поэтому Франциск быстро вырвал руку. Охранники вмешались в ситуацию только в конце инцидента.

Напомним, папа Франциск прогулялся на площади Святого Петра, чтобы полюбоваться сценой Рождества.

Из толпы раздавались крики "Папа Римский" и "С Новым годом", когда люди спешили к нему на встречу или держали на его пути младенцев, чтобы он похлопал их по голове.

На новогодней вечерней службе в базилике Святого Петра он призвал людей проявлять больше солидарности и "строить мосты, а не стены".

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd

- CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

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