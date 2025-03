В новогоднюю ночь с папой Франциском произошел инцидент в Ватикане

Неожиданное поведение женщины, вероятно, нанесло ему боль, поэтому Франциск быстро вырвал руку. Охранники вмешались в ситуацию только в конце инцидента.

Напомним, папа Франциск прогулялся на площади Святого Петра, чтобы полюбоваться сценой Рождества.

Из толпы раздавались крики "Папа Римский" и "С Новым годом", когда люди спешили к нему на встречу или держали на его пути младенцев, чтобы он похлопал их по голове.

На новогодней вечерней службе в базилике Святого Петра он призвал людей проявлять больше солидарности и "строить мосты, а не стены".

