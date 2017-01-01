У новорічну ніч на Миколаївщині від отруєння чадним газом загинуло двоє людей

При зовнішньому огляді тіл ознак насильницької смерті не виявлено. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.

Загалом, за добу з 31 грудня 2016 року по 1 січня 2017 року пожежну та техногенну безпеку в області забезпечували 260 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області із залученням 149 одиниць техніки.

Зареєстровано 8 пожеж, з яких 7 в житловому секторі та 1 пожежа лазні, яка сталася в нічний час.

Надзвичайних подій, пов’язаних з використанням піротехнічних виробів в новорічну ніч не зареєстровано. Особовий склад Миколаївського обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби продовжує нести службу в посиленому режимі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Херсонщині рятувальники виявили тіла трьох осіб.