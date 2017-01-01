У новорічну ніч на Миколаївщині від отруєння чадним газом загинуло двоє людей
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 1 січня. УНН. На Миколаївщині у новорічну ніч виявлені тіла двоє загиблих осіб, одна з яких - дитина, дівчина 2001 р. н.. Про це УНН повідомили у ДСНС в Миколаївській області.
При зовнішньому огляді тіл ознак насильницької смерті не виявлено. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.
Загалом, за добу з 31 грудня 2016 року по 1 січня 2017 року пожежну та техногенну безпеку в області забезпечували 260 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області із залученням 149 одиниць техніки.
Зареєстровано 8 пожеж, з яких 7 в житловому секторі та 1 пожежа лазні, яка сталася в нічний час.
Надзвичайних подій, пов’язаних з використанням піротехнічних виробів в новорічну ніч не зареєстровано. Особовий склад Миколаївського обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби продовжує нести службу в посиленому режимі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Херсонщині рятувальники виявили тіла трьох осіб.