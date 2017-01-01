В новогоднюю ночь в Николаевской области от отравления угарным газом погибли два человека
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 1 января. УНН. В Николаевской области в новогоднюю ночь обнаружены тела двух погибших, один из которых - ребенок, девушка 2001 года рождения. Об этом сообщили УНН в ГосЧС Николаевской области.
При внешнем осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом.
В общем, за сутки с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года пожарную и техногенную безопасность в области обеспечивали 260 человек личного состава Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области с привлечением 149 единиц техники.
Зарегистрировано 8 пожаров, из которых 7 в жилом секторе и 1 пожар бани, который произошел в ночное время.
Чрезвычайных событий, связанных с использованием пиротехнических изделий в новогоднюю ночь не зарегистрировано. Личный состав Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы продолжает нести службу в усиленном режиме.
Напомним, как сообщал УНН, в Херсонской области спасатели обнаружили тела трех человек.