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В новогоднюю ночь в Николаевской области от отравления угарным газом погибли два человека

В новогоднюю ночь в Николаевской области от отравления угарным газом погибли два человека

Киев • УНН

 • 8970 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 1 января. УНН. В Николаевской области в новогоднюю ночь обнаружены тела двух погибших, один из которых - ребенок, девушка 2001 года рождения. Об этом сообщили УНН в ГосЧС Николаевской области.

При внешнем осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом.

В общем, за сутки с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года пожарную и техногенную безопасность в области обеспечивали 260 человек личного состава Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области с привлечением 149 единиц техники.
Зарегистрировано 8 пожаров, из которых 7 в жилом секторе и 1 пожар бани, который произошел в ночное время.

Чрезвычайных событий, связанных с использованием пиротехнических изделий в новогоднюю ночь не зарегистрировано. Личный состав Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы продолжает нести службу в усиленном режиме.

Напомним, как сообщал УНН, в Херсонской области спасатели обнаружили тела трех человек.

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