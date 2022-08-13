У Новій Каховці після "прильоту" відбувається вторинна детонація боєприпасів

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Очевидно, снаряд поцілив у електромеханічний завод, де окупанти зберігали боєприпаси.

Приліт на позиції росіян у Новій Каховці підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань: "Херсонщина. Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Над містом видно стовп диму. Продовжуємо палити орків!".