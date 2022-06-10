У низці районів Запорізької області на Трійцю введуть подовжену комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У чотирьох тимчасово окупованих районах Запорізької області на цих вихідних діятиме подовжена комендантська година. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
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Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області, та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році, обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області.
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"Комендантська година почнеться о 22:00 годині 11 червня 2022 року та закінчиться о 05:00 годині 13 червня 2022 року", - ідеться в повідомленні.
Так, подовжена комендантська година вводиться на території наступних районів Запорізької області:
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- Василівського;
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- Бердянського;
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- Мелітопольського;
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- Пологівського
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В ОВА зазначають, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.
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