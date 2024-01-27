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У Нью-Йорку росіяни вбили родину місцевих мешканців та ще двох їхніх сусідів – Донецька прокуратура

У Нью-Йорку росіяни вбили родину місцевих мешканців та ще двох їхніх сусідів – Донецька прокуратура

Київ • УНН

 • 31735 перегляди

Загиблими виявились родина: 85 та 86-річні батько та матір і їх син 54 років, а також двоє сусідів 69 й 72 років.

Опізнано усі п'ять тіл, які вдалося дістати з-під завалів у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

У прокуратурі нагадали, що 27 січня завершено розбір завалів триповерхового житлового будинку, по якому армія рф нанесла 4 авіаудари з використанням КАБ-500.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла 5 місцевих мешканців. Загиблими виявились родина: 85 та 86-річні батько та матір і їх син 54 років, а також двоє сусідів 69 й 72 років.

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Нагадаємо

Після авіаудару по багатоквартирних будинках в Нью-Йорку 15 січня отримала осколкові поранення 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на вулиці. Також тілесні ушкодження зазнали чоловіки 66 та 68 років. Одного з них уламки ворожого снаряду дістали у власній оселі, а другий намагався пересидіти обстріл у підвалі.

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