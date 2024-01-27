В Нью-Йорке россияне убили семью местных жителей и еще двух их соседей - Донецкая прокуратура
Погибшими оказались семья: 85 и 86-летние отец и мать и их сын 54 лет, а также двое соседей 69 и 72 лет.
россиян заставляют идти на штурм под страхом расстрела, а непокорных превращают в наркоманов - бойцы РДК
российских солдат заставляют штурмовать украинские позиции под угрозой расстрела, а непокорных колют героином и объявляют наркозависимыми, рассказывают командиры "Русского добровольческого корпуса".
Угроза баллистики: в Украине масштабная воздушная тревога
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу в субботу вечером из-за угрозы ударов российских баллистических ракет.
Украина и Запад приблизились к решению о конфискации российских активов - Президент
Украина и западные партнеры достигли прогресса в работе над решением о конфискации замороженных российских активов. Эти активы могут быть использованы для финансирования обороны Украины от российской агрессии. Также готовятся дальнейшие санкции ЕС против россии.
На фоне запуска россиянами дронов, в Запорожье прогремели взрывы, в Запорожье
Во вторник вечером в Запорожье слышали несколько взрывов после того, как российские войска запустили беспилотники с юга.
Из-под завалов в Нью-Йорке в Донецкой области извлекли тела всех пятерых погибших - глава ОГА
В поселке Нью-Йорк завершили разбор завалов трехэтажного дома, на который враг 15 января сбросил КАБы. Найдены тела всех пяти погибших.
Враг пытался прорвать оборону под Купянском и под Авдеевкой - Генштаб
Несмотря на значительные потери, россия продолжает попытки оккупировать Украину, используя авиацию, беспилотники и бронетехнику. За сутки произошло 64 боевых столкновениях, и 20 из них - в районе Авдеевки.
Сначала это казалось совершенно безумным: командир РДК о создании формирования
Руководитель "Русского добровольческого корпуса", который воюет в Украине, Денис Никитин рассказал, что создание подразделения изначально выглядело неосуществимым. Он считает, что создание силы для противодействия российской пропаганде и влияния на россиян, которые еще не определились, было необходимым, несмотря на вызовы.
Из-за российского обстрела ранен мужчина Тягинка в селе на Херсонщине
российская армия обстреляла село Тягинка Херсонской области, в результате чего пострадал 66-летний местный житель. Мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.
Финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе приостановили еще три страны
Великобритания, Италия и Финляндия приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе после обвинений в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Ранее США, Австралия и Канада также заморозили финансирование Агентства.