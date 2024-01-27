В Нью-Йорке россияне убили семью местных жителей и еще двух их соседей - Донецкая прокуратура

Опознаны все пять тел, которые удалось достать из-под завалов в поселке Нью-Йорк в Донецкой области. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

В прокуратуре напомнили, что 27 января завершен разбор завалов трехэтажного жилого дома, по которому армия рф нанесла 4 авиаудара с использованием КАБ-500.

Спасатели достали из-под завалов тела 5 местных жителей. Погибшими оказались семья: 85 и 86-летние отец и мать и их сын 54 лет, а также двое соседей 69 и 72 лет.

Напомним

После авиаудара по многоквартирным домам в Нью-Йорке 15 января получила осколочные ранения 62-летняя женщина, которая на момент атаки находилась на улице. Также телесные повреждения получили мужчины 66 и 68 лет. Одного из них осколки вражеского снаряда достали в собственном доме, а второй пытался пересидеть обстрел в подвале.

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