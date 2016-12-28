У Німеччині на продаж виставили броньований Mercedes Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Німеччині виставили на продаж броньований лімузин Mercedes-Benz S 600 Pullman серії W140, який президент Росії Володимир Путін нібито використовував в якості службового автомобіля, повідомляє УНН із посиланням на Mobile.de.
Автомобіль 1995 року випуску з пробігом 25 тис. км пропонують за 1,3 млн євро.
Продавцем значиться приватна особа з Москви. Де перебуває сам автомобіль, не уточнюється. Також в оголошенні не наводиться жодних доказів того, що В.Путін дійсно їздив на тій машині.