В Германии на продажу выставили бронированный Mercedes Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Германии выставили на продажу бронированный лимузин Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140, который президент России Владимир Путин якобы использовал в качестве служебного автомобиля, сообщает УНН со ссылкой на Mobile.de.
Автомобиль 1995 года выпуска с пробегом 25 тыс. Км предлагают за 1,3 млн евро.
Продавцом значится частное лицо из Москвы. Где находится сам автомобиль, не уточняется. Также в объявлении не приводится никаких доказательств того, что В.Путин действительно ездил на той машине.