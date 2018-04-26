У ніч проти 27 квітня у Києві закривається рух трамвайного маршруту № 3
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У ніч проти 26 квітня та 27 квітня закривається рух трамвайного маршруту № 3 із 00:00 до 05:30 у зв’язку із прокладанням інженерних мереж на станції лінії швидкісного трамваю "Кільцева дорога". Про це повідомили у УНН прес-службі КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".
Останні відправлення трамвайного маршруту № 3:
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- зі станції "Вул. Старовокзальна": 23:15, 23:30;
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- зі станції "Кільцева дорога": 23:30, 23:50.
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Трамваї маршруту № 1 курсуватимуть за власним графіком.
Як повідомляв УНН, на сайті Київської міської ради з’явилася петиція з проханням заборонити рух мотоциклістів в нічний час центральною частиною Києва та в густонаселених районах.