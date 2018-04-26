В ночь на 27 апреля в Киеве закрывается движение трамвайного маршрута № 3

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В ночь с 26 апреля на 27 апреля закрывается движение трамвайного маршрута № 3 с 00:00 до 5:30 в связи с прокладкой инженерных сетей на станции линии скоростного трамвая "Кольцевая дорога". Об этом сообщили в УНН пресс-службе КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".