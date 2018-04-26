В ночь на 27 апреля в Киеве закрывается движение трамвайного маршрута № 3
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В ночь с 26 апреля на 27 апреля закрывается движение трамвайного маршрута № 3 с 00:00 до 5:30 в связи с прокладкой инженерных сетей на станции линии скоростного трамвая "Кольцевая дорога". Об этом сообщили в УНН пресс-службе КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".
Последние отправления трамвайного маршрута № 3:
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- со станции "Ул. Старовокзальная": 23:15, 23:30;
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- со станции "Кольцевая дорога": 23:30, 23:50.
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Трамваи маршрута № 1 будут курсировать по собственному графику.
Как сообщал УНН, на сайте Киевского городского совета появилась петиция с просьбой запретить движение мотоциклистов в ночное время центральной частью Киева и в густонаселенных районах.