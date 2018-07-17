У НБУ розповіли, як виглядатимуть нові 20 гривень

"У новій банкноті номіналом 20 грн збережено кольорову гаму, основні елементи дизайну та удосконалено систему захисту. Збережено розмір банкноти 69х130 мм, для людей з послабленим зором банкнота містить елемент у вигляді трикутника", - розповів Тищенко.



Також, за його словами, на оновленій банкноті зображення Івана Франка переміщено в центр банкноти, на зворотному боці залишено зображення будівлі Львівського оперного театру, покращено рельєфність елементів друку, удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист, номер чорного кольору розташовано вертикально.



Як додав Тищенко, на оновленій банкноті знаходяться такі елементи захисту:



багатотоновий водяний знак – видиме під час розглядання банкноти проти світла зображення портрета Івана Франка, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти;



захисна стрічка – повністю занурена у товщу паперу полімерна стрічка видима під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла;



оптично-змінна фарба (OVI), якою виконано стилізоване зображення квітки на лицьовому боці банкноти, що змінює колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору з пурпурного на оливково-зелений;



покращений ультрафіолетовий захист;



замінено та удосконалено інфрачервоний захист;



серійний номер чорного кольору, що виконаний шрифтом зі змінною вистою знаків та розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.



Як повідомляв УНН, 27 квітня Національний банк України ввів у обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні.

Як повідомляв 27 квітня Національний банк України ввів у обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні.