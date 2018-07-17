В НБУ рассказали, как будут выглядеть новые 20 гривен

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47332 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104813 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126547 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133944 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170075 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153724 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141399 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181977 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В НБУ рассказали, как будут выглядеть новые 20 гривен

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Новая банкнота на вид не будет кардинально отличаться от банкноты нового образца, за исключением отдельных элементов. Об этом во время презентации новой 20-гривневой банкноты образца 2018 года сказал начальник Управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, передает корреспондент УНН.

"В новой банкноте номиналом 20 грн сохранено цветовую гамму, основные элементы дизайна и усовершенствована система защиты. Сохранены размер банкноты 69х130 мм, для людей с ослабленным зрением банкнота содержит элемент в виде треугольника", - рассказал Тищенко.

Также, по его словам, на обновленной банкноте изображение Ивана Франко перемещено в центр банкноты, на обратной стороне оставлено изображение здания Львовского оперного театра, улучшено рельефность элементов печати, усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, номер черного цвета расположен вертикально.

Как добавил Тищенко, на обновленной банкноте находятся такие элементы защиты:

  • многотоновый водяной знак - видимо при рассмотрении банкноты против света изображение портрета Ивана Франко, повторяющий портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты;
  • защитная лента - полностью погружена в толщу бумаги полимерная лента видимая при рассмотрении лицевой стороны банкноты против света;
  • оптически переменная краска (OVI), которой выполнено стилизованное изображение цветка на лицевой стороне банкноты, меняет цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения с пурпурного на оливково-зеленый;
  • улучшенная ультрафиолетовая защита;
  • заменена и усовершенствована инфракрасная защита;
  • серийный номер черного цвета, выполненный шрифтом с переменной выстоя знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

    Как сообщал УНН, 27 апреля Национальный банк Украины ввел в оборот монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.

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