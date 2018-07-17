В НБУ рассказали, как будут выглядеть новые 20 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Новая банкнота на вид не будет кардинально отличаться от банкноты нового образца, за исключением отдельных элементов. Об этом во время презентации новой 20-гривневой банкноты образца 2018 года сказал начальник Управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, передает корреспондент УНН.
"В новой банкноте номиналом 20 грн сохранено цветовую гамму, основные элементы дизайна и усовершенствована система защиты. Сохранены размер банкноты 69х130 мм, для людей с ослабленным зрением банкнота содержит элемент в виде треугольника", - рассказал Тищенко.
Также, по его словам, на обновленной банкноте изображение Ивана Франко перемещено в центр банкноты, на обратной стороне оставлено изображение здания Львовского оперного театра, улучшено рельефность элементов печати, усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, номер черного цвета расположен вертикально.
Как добавил Тищенко, на обновленной банкноте находятся такие элементы защиты:
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- многотоновый водяной знак - видимо при рассмотрении банкноты против света изображение портрета Ивана Франко, повторяющий портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты;
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- защитная лента - полностью погружена в толщу бумаги полимерная лента видимая при рассмотрении лицевой стороны банкноты против света;
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- оптически переменная краска (OVI), которой выполнено стилизованное изображение цветка на лицевой стороне банкноты, меняет цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения с пурпурного на оливково-зеленый;
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- улучшенная ультрафиолетовая защита;
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- заменена и усовершенствована инфракрасная защита;
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- серийный номер черного цвета, выполненный шрифтом с переменной выстоя знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.
Как сообщал УНН, 27 апреля Национальный банк Украины ввел в оборот монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.
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