В НБУ рассказали, как будут выглядеть новые 20 гривен

"В новой банкноте номиналом 20 грн сохранено цветовую гамму, основные элементы дизайна и усовершенствована система защиты. Сохранены размер банкноты 69х130 мм, для людей с ослабленным зрением банкнота содержит элемент в виде треугольника", - рассказал Тищенко.



Также, по его словам, на обновленной банкноте изображение Ивана Франко перемещено в центр банкноты, на обратной стороне оставлено изображение здания Львовского оперного театра, улучшено рельефность элементов печати, усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, номер черного цвета расположен вертикально.



Как добавил Тищенко, на обновленной банкноте находятся такие элементы защиты:



многотоновый водяной знак - видимо при рассмотрении банкноты против света изображение портрета Ивана Франко, повторяющий портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты;



защитная лента - полностью погружена в толщу бумаги полимерная лента видимая при рассмотрении лицевой стороны банкноты против света;



оптически переменная краска (OVI), которой выполнено стилизованное изображение цветка на лицевой стороне банкноты, меняет цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения с пурпурного на оливково-зеленый;



улучшенная ультрафиолетовая защита;



заменена и усовершенствована инфракрасная защита;



серийный номер черного цвета, выполненный шрифтом с переменной выстоя знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.



Как сообщал УНН, 27 апреля Национальный банк Украины ввел в оборот монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.





Как сообщал 27 апреля Национальный банк Украины ввел в оборот монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.