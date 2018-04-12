У НБУ припускають подальше підвищення облікової ставки

"У разі посилення фундаментальних інфляційних ризиків, Національний банк може продовжити підвищення облікової ставки для повернення інфляції до встановлених середньострокових цілей", - повідомив Сологуб.



Водночас він додав, що НБУ, як і раніше, буде балансувати між необхідністю, з одного боку, знизити інфляцію та, з іншого боку, мінімізувати негативні короткострокові наслідки для економічного зростання та відновлення кредитування.



При цьому, досягнення цінової стабільності та покращення інфляційних очікувань розглядаються як фундаментальні фактори зниження кредитних ставок банків, відновлення кредитування та стійкого економічного зростання в середньостроковій перспективі.



Як повідомляв УНН, 12 квітня Національний банк зберіг облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.