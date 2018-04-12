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У НБУ припускають подальше підвищення облікової ставки

У НБУ припускають подальше підвищення облікової ставки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національний банк припускає, що у разі необхідності, може підвищити облікову ставку. Про це на перс-брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - квітень 2018 року повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає УНН.

"У разі посилення фундаментальних інфляційних ризиків, Національний банк може продовжити підвищення облікової ставки для повернення інфляції до встановлених середньострокових цілей", - повідомив Сологуб.

Водночас він додав, що НБУ, як і раніше, буде балансувати між необхідністю, з одного боку, знизити інфляцію та, з іншого боку, мінімізувати негативні короткострокові наслідки для економічного зростання та відновлення кредитування.

При цьому, досягнення цінової стабільності та покращення інфляційних очікувань розглядаються як фундаментальні фактори зниження кредитних ставок банків, відновлення кредитування та стійкого економічного зростання в середньостроковій перспективі.

Як повідомляв УНН, 12 квітня Національний банк зберіг облікову ставку незмінною на рівні 17% річних. 

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