У НБУ назвали реальним іпотечне кредитування під 13%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Іпотечне кредитування під 12-13% у гривні цілком реальне. Про це в інтерв’ю виданню Тhe Page сказав голова Національного банку України Яків Смолій, передає УНН.
"Абсолютно можливо (запровадити наступного року іпотечне кредитування під 12-13% у гривні – ред.). Ми досить позитивно до цього ставимося, якщо облікова ставка буде 8-9%, як ми прогнозуємо. Порахуємо маржу у 4-5%, ось і отримаємо 12-13%", - вважає Смолій.
Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента Олексій Гончарук нещодавно заявив, що наступного року українці зможуть скористатися іпотекою під 12-13% у гривні.
На сьогодні номінальні річні ставки по іпотечних кредитах в українських банках становлять близько 20% річних без урахування комісій та інших додаткових платежів.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють у сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, обираючи тільки надійних. Більшість іпотечних кредитів видаються в рамках програм співпраці банків з окремими забудовниками, наприклад, такі програми має ХК "Київміськбуд", що пропонує також придбання житла в розстрочку.
Експерти з нерухомості позитивно оцінюють таку співпрацю забудовників і банків, однак такі програми не мають масштабного впливу на ринок у цілому. На думку експерта Сергія Костецького, розвиток іпотечного кредитування активізував би ринок житлової нерухомості та вирівняв би ціни на житло.