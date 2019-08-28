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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 80889 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125505 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135809 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125131 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127497 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В НБУ назвали реальным ипотечное кредитование под 13%

В НБУ назвали реальным ипотечное кредитование под 13%

Киев  •  УНН

 • 18305 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Ипотечное кредитование под 12-13% в гривне вполне реально. Об этом в интервью изданию Тhe Page сказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает УНН.

"Абсолютно возможно (ввести в следующем году ипотечное кредитование под 12-13% в гривне - ред.). Мы весьма положительно к этому относимся, если учетная ставка будет 8-9%, как мы прогнозируем. Посчитаем маржу в 4-5%, вот и получим 12-13%", - считает Смолий.

Напомним, заместитель председателя Офиса Президента Алексей Гончарук недавно заявил, что в следующем году украинцы смогут воспользоваться ипотекой под 12-13% в гривне.

На сегодня номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых без учета комиссий и других дополнительных платежей.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных. Большинство ипотечных кредитов выдаются в рамках программ сотрудничества банков с отдельными застройщиками, например, такие программы имеет ХК "Киевгорстрой", что предлагает приобретение жилья в рассрочку.

Эксперты по недвижимости положительно оценивают такое сотрудничество застройщиков и банков, однако такие программы не имеют масштабного влияния на рынок в целом. По мнению эксперта Сергея Костецкого, развитие ипотечного кредитования активизировало бы рынок жилой недвижимости и выровняло бы цены на жилье.

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