В НБУ назвали реальным ипотечное кредитование под 13%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Ипотечное кредитование под 12-13% в гривне вполне реально. Об этом в интервью изданию Тhe Page сказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает УНН.
"Абсолютно возможно (ввести в следующем году ипотечное кредитование под 12-13% в гривне - ред.). Мы весьма положительно к этому относимся, если учетная ставка будет 8-9%, как мы прогнозируем. Посчитаем маржу в 4-5%, вот и получим 12-13%", - считает Смолий.
Напомним, заместитель председателя Офиса Президента Алексей Гончарук недавно заявил, что в следующем году украинцы смогут воспользоваться ипотекой под 12-13% в гривне.
На сегодня номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых без учета комиссий и других дополнительных платежей.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных. Большинство ипотечных кредитов выдаются в рамках программ сотрудничества банков с отдельными застройщиками, например, такие программы имеет ХК "Киевгорстрой", что предлагает приобретение жилья в рассрочку.
Эксперты по недвижимости положительно оценивают такое сотрудничество застройщиков и банков, однако такие программы не имеют масштабного влияния на рынок в целом. По мнению эксперта Сергея Костецкого, развитие ипотечного кредитования активизировало бы рынок жилой недвижимости и выровняло бы цены на жилье.