У НАЗК затвердили Порядок повної перевірки декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило Порядок проведення контролю та повної перевірки електронних декларацій, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
“Сьогодні на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції затверджено Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, за словами заступника голови НАЗК Руслана Радецького, цей документ визначає єдині підходи уповноважених осіб НАЗК до проведення контролю та повної перевірки поданих декларацій.
Відповідно до Порядку, НАЗК проводить щодо декларацій такі види контролю: щодо своєчасності подання, щодо правильності та повноти заповнення, а також логічний та арифметичний контроль.
Зазначається, що за результатами перевірки, уповноважена особа НАЗК складає висновок про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.