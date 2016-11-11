В НАПК утвердили Порядок полной проверки деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило Порядок проведения контроля и полной проверки электронных деклараций, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Сегодня на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции утвержден Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Сообщается, по словам заместителя главы НАПК Руслана Радецкого, этот документ определяет единые подходы уполномоченных лиц НАПК по проведению контроля и полной проверки поданных деклараций.
В соответствии с Порядком, НАПК проводит по декларациям такие виды контроля: по своевременности представления, относительно правильности и полноты заполнения, а также логический и арифметический контроль.
Отмечается, что по результатам проверки, уполномоченное лицо НАПК составляет заключение о результатах проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.