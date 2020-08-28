У найближчі три дні в Україні без опадів — синоптики

"У найближчі три доби без опадів. Температура в суботу вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°, вдень у північній частині та східних областях 24-29°, на решті території 27-32°; у неділю і понеділок в Україні підвищення температури вночі до 15-21°, вдень 30-34°, на півдні до 36°", - повідомили в Укргідрометцентрі.



За прогнозом, на Київщині завтра без опадів. Температура вночі 11-14°, вдень 25-28°.

Нагадаємо, робочий тиждень завершиться в Україні короткочасними дощами на півночі та сході, на решті території - суха погода. Вдень температура повітря підніметься до 30 градусів тепла.