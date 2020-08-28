В ближайшие три дня в Украине без осадков — синоптики

"В ближайшие трое суток без осадков. Температура в субботу ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°, днем в северной части и восточных областях 24-29°, на остальной территории 27-32°, в воскресенье и понедельник в Украине повышение температуры ночью до 15-21°, днем 30-34°, на юге до 36°", - сообщили в Укргидрометцентре.



По прогнозу, в Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 11-14°, днем 25-28°.

Напомним, рабочая неделя завершится в Украине кратковременными дождями на севере и востоке, на остальной территории - сухая погода. Днем температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла.