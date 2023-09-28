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У Нацраді працюють над питанням регулювання Telegram: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Месенджер Telegram – дуже непроста тема, над регулюванням якого щодня працюють у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, адже пропагандистські меседжі країни-агресора масово ширяться через телеграм-канали. Про це повідомила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк під час публічного обговорення запобігання проявам мови ворожнечі й дискримінації осіб за різними ознаками, передає кореспондент УНН.

Деталі

Пресслужба Нацради з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що під час зустрічі було зауважено, що в традиційних медіа – на радіо і телебаченні – дискримінаційних і таких, що сіють ворожнечу, висловлювань нині фактично немає. Однак ними рясніє інтернет. Це стосується не лише матеріалів, але й коментарів у соціальних мережах.

Пропагандистські меседжі країни-агресора, сповнені ворожості і зневажання до української нації, Збройних сил України, масово ширяться через телеграм-канали. Національна рада має успішний кейс видалення протиправного контенту із телеграм-каналу після її звернення до Telegram. Однак у разі невідомості авторів і редакторів таких каналів ймовірність позитивного вирішення питання зменшується.

Цитата

«Telegram – це справді дуже тяжка тема, над якою ми у Національній раді щодня працюємо. Зараз настільки поширилося це явище, що чим далі, тим важче буде із ним працювати. А ворог із ним працює дуже успішно…Це окрема тема над якою ми б'ємося разом із Міністерством цифрової політики та іншими», - сказала Герасим’юк.

Доповнення

В липні цього року голова фракції Слуга народу Верховної ради України Давид Арахамія заявляв, що не варто довіряти інформації, що шириться у соціальній мережі буцімто українська влада заборонить Телеграм.

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