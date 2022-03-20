У Нацполіції повідомили як ефективно протистояти ворогу під час бойових дій

Цитата

"Пропоную у вільний час вчитись захищати себе, свої міста та Батьківщину. В цьому нам допоможе вчений, професор, ветеран бойових дій з 25-річним досвідом, всесвітньо визнаний експерт Джон Спенсер", - йдеться у дописі.

Андрій Нєбитов додав, що цей цикл публікацій #zahystymoukrainu створений для того, аби кожен громадянин, який став на захист України, знав як ефективно протистояти ворогу та виживати під час бойових дій в населених пунктах.

