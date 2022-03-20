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У Нацполіції повідомили як ефективно протистояти ворогу під час бойових дій

У Нацполіції повідомили як ефективно протистояти ворогу під час бойових дій

Київ • УНН

 • 101017 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebоok розмістив інструкцію як ефективно протистояти ворогу під час бойових дій. Про це інформує УНН.

Цитата

"Пропоную у вільний час вчитись захищати себе, свої міста та Батьківщину. В цьому нам допоможе вчений, професор, ветеран бойових дій з 25-річним досвідом, всесвітньо визнаний експерт Джон Спенсер", - йдеться у дописі.

Андрій Нєбитов додав, що цей цикл публікацій #zahystymoukrainu створений для того, аби кожен громадянин, який став на захист України, знав як ефективно протистояти ворогу та виживати під час бойових дій в населених пунктах.

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