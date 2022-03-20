В Нацполиции сообщили как эффективно противостоять врагу во время боевых действий

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"Предлагаю в свободное время учиться защищать себя, свои города и Родину. В этом нам поможет ученый, профессор, ветеран боевых действий с 25-летним опытом, всемирно признанный эксперт Джон Спенсер", - говорится в заметке.

Андрей Небытов добавил, что этот цикл публикаций #zahystymoukrainu создан для того, чтобы каждый гражданин, который стал на защиту Украины, знал как эффективно противостоять врагу и выживать во время боевых действий в населенных пунктах.