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В Нацполиции сообщили как эффективно противостоять врагу во время боевых действий

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebоok опубликовал инструкцию как эффективно противостоять врагу во время боевых действий. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Предлагаю в свободное время учиться защищать себя, свои города и Родину. В этом нам поможет ученый, профессор, ветеран боевых действий с 25-летним опытом, всемирно признанный эксперт Джон Спенсер", - говорится в заметке.

Андрей Небытов добавил, что этот цикл публикаций #zahystymoukrainu создан для того, чтобы каждый гражданин, который стал на защиту Украины, знал как эффективно противостоять врагу и выживать во время боевых действий в населенных пунктах.

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