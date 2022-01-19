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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У Нацбанку пояснили, чи доведеться платити за "Дію"

У Нацбанку пояснили, чи доведеться платити за "Дію"

Київ • УНН

 • 25913 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Вхід у додаток “Дія” для українців залишиться безкоштовним після того, як у системі BankID НБУ запровадять тарифи для її учасників. Про це повідомила пресслужба Національного банку, пише УНН.

Цитата

“Якщо ви зустрінете новину, що "Дія" стане платною через тарифи BankID НБУ, знайте – це фейк! Нещодавно ми повідомили, що з 1 лютого 2022 року у Системі BankID НБУ запроваджуються тарифи для її учасників. Ті, хто читав це повідомлення повністю, а не лише заголовок, знають, що тарифи передбачені виключно для учасників системи – банків та інших компаній, що надають комерційні послуги”, — повідомили у НБУ.

Деталі

Зазначається, що тарифи в системі BankID НБУ не стосуються абонентів – надавачів некомерційних послуг, зокрема таких як "Дія".

Тому у користуванні додатком "Дія" жодних змін, пов’язаних з рішенням НБУ щодо встановлення тарифів для абонентів системи BankID НБУ, не станеться, і вхід до "Дії" залишається для громадян безкоштовним.

Додамо

Кабінет міністрів України уповноважив Міністерство цифрової трансформації блокувати платежі за програмою “єПідтримка” у разі порушення умов програми.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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