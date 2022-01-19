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15 марта, 19:03 • 107544 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145514 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124907 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118322 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105605 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101851 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94622 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Нацбанке объяснили, придется ли платить за "Дию"

В Нацбанке объяснили, придется ли платить за "Дию"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Вход в приложение “Дия” для украинцев останется бесплатным после того, как в системе BankID НБУ введут тарифы для ее участников. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, пишет УНН.

Цитата

“Если вы встретите новость, что "Дия" станет платной из-за тарифов BankID НБУ, знайте - это фейк! Недавно мы сообщили, что с 1 февраля 2022 года в системе BankID НБУ вводятся тарифы для ее участников. Те, кто читал это сообщение полностью, а не только заголовок, знают, что тарифы предусмотрены исключительно для участников системы - банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги”, — сообщили в НБУ.

Детали

Отмечается, что тарифы в системе BankID НБУ не касаются абонентов - поставщиков некоммерческих услуг, в частности таких как "Дия".

Поэтому в пользовании приложением "Дия" никаких изменений, связанных с решением НБУ об установлении тарифов для абонентов системы BankID НБУ, не произойдет, и вход в "Дию" остается для граждан бесплатным.

Добавим

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