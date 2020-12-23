У наступному році в Telegram з'являться нові функції

"З наступного року Telegram почне монетизувати... Всі поточні сервіси Telegram залишаться безкоштовними. Крім них, ми запропонуємо додаткові функції для бізнес-команд і користувачів з розширеними потребами. Деякі з цих нових функцій будуть ресурсоємними і, як наслідок, стануть платними", - написав Павло Дуров.

Він зазначив, що в Telegram є соціально-мережева складова, а масові публічні канали можуть досягати мільйонів передплатників і мають мало спільного з традиційним обміном повідомленнями.

"У багатьох країнах власники таких каналів заробляють на показі реклами своїм передплатникам, іноді через сторонні рекламні платформи. Рекламні оголошення, які вони публікують, виглядають як звичайні повідомлення і нерідко нав'язливі. У зв'язку з цим ми запропонуємо нашу власну рекламну платформу для каналів, яка забезпечить користувачам комфорт і конфіденційність, а нам дозволить покривати витрати на сервери і трафік. Монетизація Telegram повинна приносити користь не тільки нам, а й усьому суспільству. Наприклад, якщо популярні публічні канали будуть монетизувати через рекламну платформу, власники цих каналів отримають безкоштовний трафік пропорційно їх охопленням. Або, якщо - на додачу до поточних безкоштовних стікерів - з'являться платні стікери з розширеними можливостями, художники цих стікерів також отримають частину доходу", - додав Дуров.

За його словами, завдяки монетизації вони зможуть впровадити безліч нових функцій і вітати мільярди нових користувачів протягом прийдешніх десятиліть, залишаючись незалежними і зберігаючи цінності.

Нагадаємо, Дуров анонсував монетизацію Telegram з 2021 року.