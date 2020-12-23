В следующем году в Telegram появятся новые функции

"Со следующего года Telegram начнет монетизировать... Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Кроме них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными", - написал Павел Дуров.

Он отметил, что в Telegram есть социально-сетевая составляющая, а массовые публичные каналы могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями.

"Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В связи с этим мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик. Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему обществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизировать через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если - в дополнение к текущим бесплатным стикерам - появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода", - добавил Дуров.

По его словам, благодаря монетизации они смогут внедрить множество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей в течение грядущих десятилетий, оставаясь независимыми и сохраняя ценности.

Напомним, Дуров анонсировал монетизацию Telegram с 2021 года.