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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"У нас "самострільник" ногу прострілив": ГУР виклало нове перехоплення про порядки в окупаційній армії

"У нас "самострільник" ногу прострілив": ГУР виклало нове перехоплення про порядки в окупаційній армії

Київ • УНН

 • 171488 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Рашист розповів про порядки в окупаційній армії, заявивши, що після того, як його підрозділ записав відеозвернення про порушення, у штабі пообіцяли відпустити їх "в останню чергу". Про це повідомляє ГУР Міноборони, виклавши відповідну перехоплену розмову, пише УНН.

Деталі

Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку: «У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку». Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете».

Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36,9 тис. осіб, 1637 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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