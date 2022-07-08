"У нас "самострельщик" ногу прострелил": ГУР выложил новый перехват о порядках в оккупационной армии

ukru
13:44 • 14540 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 17719 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 31593 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 48924 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 55060 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 91002 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116130 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125318 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112804 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141829 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 41555 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 93706 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 27951 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 24096 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

09:17 • 26181 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 91032 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 93706 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241725 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271520 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208349 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 20676 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116132 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103883 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121615 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124016 просмотра
Актуальное
"У нас "самострельщик" ногу прострелил": ГУР выложил новый перехват о порядках в оккупационной армии

"У нас "самострельщик" ногу прострелил": ГУР выложил новый перехват о порядках в оккупационной армии

Киев • УНН

 • 171487 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Рашист рассказал о порядках в оккупационной армии, заявив, что после того, как его подразделение записало видеообращение о нарушениях, в штабе пообещали отпустить их "в последнюю очередь". Об этом сообщает ГУР Минобороны, выложив соответствующий перехваченный разговор, пишет УНН.

Детали

Оккупант из подразделения, недавно записавшего открытое видеообращение к командованию о нарушении в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка: «У нас здесь «самострелщик» ногу себе прострелил. Командиры наши – суки просто. Выстреливший себе в ногу парень ты его на видео видела. Это тот, что говорил «я суицидник, состоя на психиатрическом учете». Его назад вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали, а это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете».

Жена рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, которые не хотят воевать.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,9 тыс. человек, 1637 танков и сотен единиц другой военной техники.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы