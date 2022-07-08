"У нас "самострельщик" ногу прострелил": ГУР выложил новый перехват о порядках в оккупационной армии

Детали

Оккупант из подразделения, недавно записавшего открытое видеообращение к командованию о нарушении в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка: «У нас здесь «самострелщик» ногу себе прострелил. Командиры наши – суки просто. Выстреливший себе в ногу парень ты его на видео видела. Это тот, что говорил «я суицидник, состоя на психиатрическом учете». Его назад вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали, а это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете».

Жена рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, которые не хотят воевать.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,9 тыс. человек, 1637 танков и сотен единиц другой военной техники.