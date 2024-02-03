У напрямку Павлограда рухається ракета - Повітряні сили
Київ • УНН
Повітряні сили повідомили, що зафіксували ракету, випущену в бік Павлограда Дніпропетровської області після того. Раніше вибухи пролунали у Криворізькому район - працювала ППО.
У Повітряних силах зафіксували ракету в напрямку Павлограда, що на Дніпропетровщині, передає УНН.
"Ракета у напрямку Павлограда!" - повідомили у Повітряних силах.
Раніше
У Кривому Розі пролунав вибух. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, працювала ППО.