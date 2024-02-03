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29 березня, 19:41 • 46169 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101068 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117256 перегляди

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29 березня, 16:38 • 118667 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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29 березня, 10:47 • 157460 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148075 перегляди

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29 березня, 07:30 • 133662 перегляди

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У напрямку Павлограда рухається ракета - Повітряні сили

У напрямку Павлограда рухається ракета - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 37113 перегляди

Повітряні сили повідомили, що зафіксували ракету, випущену в бік Павлограда Дніпропетровської області після того. Раніше вибухи пролунали у Криворізькому район - працювала ППО.

У Повітряних силах зафіксували ракету в напрямку Павлограда, що на Дніпропетровщині, передає УНН.

"Ракета у напрямку Павлограда!" - повідомили у Повітряних силах.

Раніше

У Кривому Розі пролунав вибух. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, працювала ППО.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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