У Нафтогазі розповіли про приховану субсидію з кишені українців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Ціна на газ для населення складається з оптової ціни та певної націнки (роздрібної, торгової). Якщо роздрібна ціна менша, ніж оптова, це означає, що є прихована субсидія, яка виплачується з кишені українців. Про це заявив Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК “Нафтогаз України” на брифінгу за результатами конференції “Розвиток товарного біржового ринку”, передає кореспондент УНН.
“Якщо роздрібна ціна менша за оптову, це означає, що є прихована субсидія з кишені українців”, — підкреслив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Потенціал українського ринку ф’ючерсних контрактів сягає близько 30 млрд доларів
За словами Вітренка, поки таке буде відбуватись, люди не будуть багатими. Лише реальна ринкова економіка, де діють ринкові механізми, які дозволяють сформувати баланс між споживання і виробництвом, на кшталт тої, яка функціонує в США, робить людей багатими. В Україні ж економіка ринкова лише формально, загалом вона продовжує бути плановою.
Нагадаємо, зростання транзиту російського газу в ЄС пояснюється, зокрема, обмеженою потужністю газопроводу OPAL і ремонтом "Північного потоку".