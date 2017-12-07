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У Нафтогазі розповіли про приховану субсидію з кишені українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Ціна на газ для населення складається з оптової ціни та певної націнки (роздрібної, торгової). Якщо роздрібна ціна менша, ніж оптова, це означає, що є прихована субсидія, яка виплачується з кишені українців. Про це заявив Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК “Нафтогаз України” на брифінгу за результатами конференції “Розвиток товарного біржового ринку”, передає кореспондент УНН.

“Якщо роздрібна ціна менша за оптову, це означає, що є прихована субсидія з кишені українців”, — підкреслив він.

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За словами Вітренка, поки таке буде відбуватись, люди не будуть багатими. Лише реальна ринкова економіка, де діють ринкові механізми, які дозволяють сформувати баланс між споживання і виробництвом, на кшталт тої, яка функціонує в США, робить людей багатими. В Україні ж економіка ринкова лише формально, загалом вона продовжує бути плановою.

Нагадаємо, зростання транзиту російського газу в ЄС пояснюється, зокрема, обмеженою потужністю газопроводу OPAL і ремонтом "Північного потоку".

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