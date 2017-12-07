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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 6943 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 19684 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 99818 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109885 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130414 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106483 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108116 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Нафтогазе рассказали о скрытой субсидии из кармана украинцев

В Нафтогазе рассказали о скрытой субсидии из кармана украинцев

Киев  •  УНН

 • 17292 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Цена на газ для населения состоит из оптовой цены и определенной наценки (розничной, торговой). Если розничная цена меньше, чем оптовая, это означает, что есть скрытая субсидия, которая выплачивается из кармана украинцев. Об этом заявил Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" на брифинге по результатам конференции "Развитие товарного биржевого рынка", передает корреспондент УНН.

"Если розничная цена меньше оптовой, это означает, что есть скрытая субсидия из кармана украинцев", - подчеркнул он.

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По словам Витренко, пока такое будет происходить, люди не будут богатыми. Только реальная рыночная экономика, где действуют рыночные механизмы, которые позволяют сформировать баланс между потребления и производством, вроде той, которая функционирует в США, делает людей богатыми. В Украине же экономика рыночная лишь формально, в целом она продолжает быть плановой.

Напомним, рост транзита российского газа в ЕС объясняется, в частности, ограниченную мощностью газопровода OPAL и ремонта "Северного потока".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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