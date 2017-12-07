В Нафтогазе рассказали о скрытой субсидии из кармана украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Цена на газ для населения состоит из оптовой цены и определенной наценки (розничной, торговой). Если розничная цена меньше, чем оптовая, это означает, что есть скрытая субсидия, которая выплачивается из кармана украинцев. Об этом заявил Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" на брифинге по результатам конференции "Развитие товарного биржевого рынка", передает корреспондент УНН.
"Если розничная цена меньше оптовой, это означает, что есть скрытая субсидия из кармана украинцев", - подчеркнул он.
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По словам Витренко, пока такое будет происходить, люди не будут богатыми. Только реальная рыночная экономика, где действуют рыночные механизмы, которые позволяют сформировать баланс между потребления и производством, вроде той, которая функционирует в США, делает людей богатыми. В Украине же экономика рыночная лишь формально, в целом она продолжает быть плановой.
Напомним, рост транзита российского газа в ЕС объясняется, в частности, ограниченную мощностью газопровода OPAL и ремонта "Северного потока".