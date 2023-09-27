Одна із вимог США: У НАБУ заявили про розроблений законопроєкт щодо збільшення чисельності слідчих

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“Стосовно плюс 300 детективів. Це ініціатива, цей законопроєкт вже розроблений в НАБУ. Він наразі вже готовий для подання в парламент. Наскільки це реально? Звісно, плюс 300 людей для НАБУ – це не є достатньо. Я маю на увазі, що це не є багато. Але це є достатньо для того, щоб покрити той дефіцит кадровий, який ми наразі відчуваємо. Зверну увагу на те, що в розробленому законопроєкті, де сказано про плюс 300 співробітників НАБУ, ми розуміємо про те, що це фактично половина від складу, який нині існує, що це може бути навантаженням додатковим на державний бюджет, який зараз відчуває дефіцит у грошах», – заявила вона.

За її словами, пропонується розділити наповнення штату НАБУ новими співробітниками на декілька етапів. Новий слідчих будуть набрати протягом трьох років.

«Для того, щоб, по-перше, не перевантажувати державний бюджет України, а по-друге, все ж таки покривати той кадровий дефіцит, який існує в НАБУ. Тобто важливо, що цих 300 людей не з’являться в НАБУ одномоментно. Це буде поступове збільшення штату», – зазначила представниця НАБУ.

Нагадаємо

У посольстві США підтвердили, що передали Україні "перелік пріоритетних реформ" у межах незмінної підтримки Сполученими Штатами України та її зусиль з інтеграції в Європу. Зокрема, як зазначають ЗМІ, там йшлося і про кількість слідчих у НАБУ.