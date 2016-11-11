У НАБУ запропонували НАЗК скористатися їхніми ресурсами для перевірки е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що неодноразово запрошував співробітників Національного агентства із запобігання корупції скористатися ресурсами бюро для перевірки електронних декларацій. Про це директор НАБУ сказав під час прямої лінії із громадянами в ефірі “Комсомольської правди в Україні”, передає УНН.
“Зараз в НАЗК немає технічної можливості перевіряти декларації. Ми закликаємо НАЗК прийти до нас і використати наші ресурси”, — сказав А.Ситник.