В НАБУ предложили НАПК воспользоваться их ресурсами для проверки электронной декларации

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что неоднократно приглашал сотрудников Национального агентства по предупреждению коррупции воспользоваться ресурсами бюро для проверки электронных деклараций. Об этом директор НАБУ сказал во время прямой линии с гражданами в эфире "Комсомольской правды в Украине", передает УНН.