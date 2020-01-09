У НАБУ відкрили провадження щодо можливого зловживання владою голови СБУ Баканова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою і низки інших кримінальних правопорушень голови Служби безпеки України Івана Баканова. Про це повідомляє НАБУ у відповіді на запит кореспондента УНН.
На запит журналіста, чи дійсно НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою і низки інших кримінальних правопорушень голови Служби безпеки України Івана Баканова, у Бюро зазначили: “Національним бюро, на виконання ухвали судді, внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань”.
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“Матеріали вказаного кримінального провадження направлено процесуальному керівнику — прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для визначення підслідності”, — повідомили у Бюро у відповідь на запит.
Раніше ЗМІ повідомляли, що суд зобов'язав НАБУ відкрити справу про можливі зловживання глави СБУ.