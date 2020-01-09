В НАБУ открыли производство относительно возможного злоупотребления властью председателя СБУ Баканова

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114364 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119865 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118310 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 136727 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108477 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109715 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109395 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132028 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130773 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В НАБУ открыли производство относительно возможного злоупотребления властью председателя СБУ Баканова

В НАБУ открыли производство относительно возможного злоупотребления властью председателя СБУ Баканова

Киев  •  УНН

 • 29624 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных преступлений председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом сообщает НАБУ в ответе на запрос корреспондента УНН.

На запрос журналиста, действительно ли НАБУ открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных преступлений председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в Бюро отметили: "Национальным бюро, во исполнение постановления судьи, внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований".

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"Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю - прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для определения подследственности", - сообщили в Бюро в ответ на запрос.

Ранее СМИ сообщали, что суд обязал НАБУ открыть дело о возможных злоупотреблениях главы СБУ.

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