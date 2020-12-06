У МЗС заявили про перший в історії прямий авіарейс із Києва до столиці Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні вперше в історії відбувся прямий авіарейс із Києва до Скоп’є. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Ми надалі розширюємо свободу подорожей для українців. Україна і Північна Македонія минулоріч уклали безвіз. А сьогодні вперше в історії полетів прямий рейс Київ-Скоп’є. Віднині наші країни з’єднані регулярним авіасполученням. Це розвиток не лише туризму, а і бізнес-контактів", - зазначив він.
Нагадаємо, Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко 25 листопада підписав безвіз для України із карибською країною.
Як раніше повідомляв УНН, за місяць почнуться перші авіарейси з Києва до головного аеропорту Великої Британії — Хітроу в Лондоні.