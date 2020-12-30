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У МЗС відреагували на анонсовані Іраном "компенсації" за збитий літак МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752, має бути визначений шляхом переговорів сторін. Про це у коментарі УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи інформацію про затверджену у Тегерані суму компенсацій за збиття літака МАУ.

У МЗС відреагували на анонсовані Іраном "компенсації" за збитий літак МАУ

"Розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752, має бути визначений шляхом переговорів сторін. Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності. При визначенні розміру компенсацій також буде враховуватися міжнародна практика у подібних катастрофах", - повідомив представник МЗС.

Він також наголосив, що українська сторона очікує від Ірану проект технічного звіту про обставини збиття літака.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран заявив про завершення розслідування катастрофи літака МАУ.

"Констатуємо, що далі заяв, які іранська сторона робить у ЗМІ останніми днями, взаємодія не просувається. Домовленості, досягнуті під час другого раунду консультацій у Тегерані наприкінці жовтня 2020 року, Іран досі не виконав. Така ситуація є особливо неприйнятною, оскільки йдеться про долі невинних людей", - зазначив дипломат.

Ніколенко підкреслив, що Україна разом з іншими постраждалими країнами продовжить докладати максимальних зусиль для встановлення справедливості у цій справі та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше сьогодні у ЗМІ повідомили, що кабінет міністрів Ірану затвердив у середу суму у 150 тис. доларів США або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого над Тегераном у січні поточного року.

Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв'язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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