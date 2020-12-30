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В МИДе отреагировали на анонсированные Ираном "компенсации" за сбитый самолет МАУ

Киев • УНН

 • 11446 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Размер компенсаций для родственников граждан, погибших в результате сбивания Ираном самолета рейса PS752, должен быть определен путем переговоров сторон. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя информацию об утвержденной в Тегеране сумме компенсаций за сбивание самолета МАУ.

В МИДе отреагировали на анонсированные Ираном "компенсации" за сбитый самолет МАУ

"Размер компенсаций для родственников граждан, погибших в результате сбивания Ираном самолета рейса PS752, должен быть определен путем переговоров сторон. Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечение виновных к ответственности. При определении размера компенсаций также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах", - сообщил представитель МИДа.

Он также отметил, что украинская сторона ожидает от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах сбивания самолета.

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"Констатируем, что далее заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей", - отметил дипломат.

Николенко подчеркнул, что Украина вместе с другими пострадавшими странами продолжит прилагать максимальные усилия для установления справедливости в этом деле и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее сегодня в СМИ сообщили, что кабинет министров Ирана утвердил в среду сумму в 150 тыс. долларов США или ее эквивалент в евро для семей каждой жертвы катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном в январе текущего года.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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