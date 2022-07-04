У МЗС відповіли на заяву Папи Римського про готовність відвідати Україну та рф

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«Українська сторона неодноразово висловлювала запрошення Папі Римському відвідати Україну. Ми вважаємо, що цей візит посилить роль понтифіка в відновленні миру на українській землі, а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію росії», - заявив речник МЗС.

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З його слів, показово, що в москві наразі всіляко ігнорують готовність Святійшого Отця відвідати росію.

«Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру», - вважає дипломат.

На його думку, наразі настав час поглибити зв‘язки з тими, хто цього щиро прагне.

«Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло», - додав Ніколенко.

Контекст

Папа Римський Франциск в інтерв'ю Reuters заявив, що цього місяця збирається відвідати Канаду і сподівається, що зможе відвідати москву та Київ якнайшвидше після цього.