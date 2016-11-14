У МЗС України рекомендують українцям утриматися від поїздок до Нової Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України порекомендували українцям утриматися від поїздок до Нової Зеландії у зв’язку з підвищеною сейсмічною активністю в країні. Про це йдеться в повідомленні МЗС на сторінці у Facebook, передає УНН.
“У зв’язку із загрозою підвищеної сейсмічної активності на території Нової Зеландії, МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово (упродовж 2-3 тижнів) утриматись від поїздок до цієї країни без нагальної необхідності”, — йдеться в повідомленні.
Також у МЗС порадили українцям, які перебувають на території Нової Зеландії, звертатися до Посольства України у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію.
“У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Австралії”, — додали у МЗС.
Нагадаємо, напередодні в Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,8. Невдовзі після цього сталася друга серія підземних поштовхів магнітудою 6,2.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно в 90 км на північ-схід від міста Крайстчерч, сильно постраждалого від землетрусу в 2011 році. Осередок землетрусу залягав на глибині 23 км.
За останніми даними, в результаті першого землетрусу загинули дві людини.
Багато шкіл і офісів компаній в країні зачинені, інженери перевіряють цілісність будівель після землетрусів.
Нова Зеландія входить в так зване Тихоокеанське вогняне коло. У цій області стається близько 90% всіх землетрусів планети і 80% найпотужніших з них.