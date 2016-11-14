В МИД Украины рекомендуют украинцам воздержаться от поездок до Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины порекомендовали украинцам воздержаться от поездок до Новой Зеландии в связи с повышенной сейсмической активностью в стране. Об этом говорится в сообщении МИД на странице в Facebook, передает УНН.
"В связи с угрозой повышенной сейсмической активности на территории Новой Зеландии, МИД Украины рекомендует гражданам Украины временно (в течение 2-3 недель) воздержаться от поездок в эту страну без острой необходимости", - говорится в сообщении.
Также в МИД посоветовали украинцам, которые находятся на территории Новой Зеландии, обращаться в Посольство Украины в случае попадания в чрезвычайную ситуацию.
"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Австралии", - добавили в МИД.
Напомним, накануне в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Вскоре после этого произошла вторая серия подземных толчков магнитудой 6,2 .
Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 90 км к северу-востоку от города Крайстчерч, сильно пострадавшего от землетрясения в 2011 году. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.
По последним данным, в результате первого землетрясения погибли два человека.
Многие школы и офисы компаний в стране закрыты, инженеры проверяют целостность зданий после землетрясений.
Новая Зеландия входит в так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. В этой области происходит около 90% всех землетрясений планеты и 80% самых мощных из них.