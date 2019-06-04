У МЗС розповіли, чого очікують від візиту Зеленського до Брюсселя

"Ми сподіваємося, що результати цього візиту дозволять належним чином підготувати наступні заходи по лінії ЄС і НАТО, зокрема саміт Україна-ЄС. Окрім того, ми сподіваємося на вирішення конкретних питань, пов’язаних з розвитком двосторонньої співпраці з нашими сусідами. І – надзвичайно важливо – це європейська солідарність і протидія російській агресії", - зазначив заступник міністра.

За його словами, дуже важливо, що перший візит нового Президента відбувається саме до Брюсселю. Під час цього візиту плануються зустрічі також і з низкою європейських лідерів – у тому числі з польським президентом Анджеєм Дудою, а не тільки з керівництвом ЄС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський їде у свій перший закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу.