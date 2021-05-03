У МЗС розповіли, чи висував Вашингтон вимоги перед зустріччю з Блінкеном

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“Чи був фактор загострення з боку Путіна сприятливим для інтенсифікації контактів зі США? Був. Але це був лише один з факторів. Тому що ще до цього загострення ми налагодили ефективний діалог зі США на всіх рівнях. І попри всі ті чутки, які лунали в медіа про те, що є якісь передумови для зустрічі, для розмов, запевняю вас, що ніяких таких передумов не було”, — сказав Кулеба.

За його словами, на певному етапі “самі американці нам казали: чим ми можемо допомогти, щоб зняти цю маячню, яка у вашому інформаційному просторі йде про те, що ми висуваємо до вас якісь вимоги?”

“Тому саме наша ефективна робота насамперед дозволила побудувати нормальні відносини зі США, з новою адміністрацією. І дійсно в Брюсселі, коли ми зустрілися з Ентоні Блінкеном, я запросив його якнайшвидше приїхати до України. Думаю, в мене є підстави вважати, що це запрошення було позитивно сприйняте, і Вашингтон чітко усвідомлює необхідність демонстрації підтримки України”, — заявив Кулеба.

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня перебуватиме в Києві з візитом. Основними темами поїздки мають стати підтримка у сфері безпеки та поступ у проведенні антикорупційних реформ.