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В МИД рассказали, выдвигал ли Вашингтон требования перед встречей с Блинкеном

Киев  •  УНН

 • 14653 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки не выдвигали требований перед встречей государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом рассказал сам Кулеба в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

“Был ли фактор обострения со стороны Путина благоприятным для интенсификации контактов с США? Был. Но это был лишь один из факторов. Потому что еще до этого обострения мы наладили эффективный диалог с США на всех уровнях. И несмотря на все те слухи, которые звучали в медиа о том, что есть какие-то предпосылки для встречи, для разговоров, уверяю вас, что никаких таких предпосылок не было”, — сказал Кулеба.

По его словам, на определенном этапе “американцы нам говорили: чем мы можем помочь, чтобы снять этот бред, которая в вашем информационном пространстве идет о том, что мы выдвигаем к вам какие-то требования?”

“Поэтому именно наша эффективная работа прежде всего позволила построить нормальные отношения с США, с новой администрацией. И действительно в Брюсселе, когда мы встретились с Энтони Блинкеном, я пригласил его как можно быстрее приехать в Украину. Думаю, у меня есть основания полагать, что это приглашение было положительно воспринято, и Вашингтон четко осознает необходимость демонстрации поддержки Украины”, — заявил Кулеба.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 мая будет находиться в Киеве с визитом. Основными темами поездки должны стать поддержка в сфере безопасности и прогресс в проведении антикоррупционных реформ.

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