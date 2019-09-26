У МЗС прокоментували можливе позбавлення права доступу України в зал ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прокоментував можливе позбавлення права України бути присутньою на осінній сесії ПАРЄ. Відповідний текст він виклав у своєму Twitter, передає УНН.
“Здається ті хто повернув Росію в ПАРЄ пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути в Страсбург аби відновити „business as usual“. Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить”, — йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українська делегація не подала повноваження на затвердження на час осінньої сесії ПАРЄ, але не виключено, що вона подасть їх на наступну сесію.